تحذير عاجل من السعودية لجميع الوافدين

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الأمن
الإثنين، 15-05-2023 01:18 م

 

أعلن الأمن العام في المملكة العربية السعودية عن منع المقيمين من دخول العاصمة المقدسة إلا بتصريح.

وقال الأمن العام في بيان له، إنه ابتداء من اليوم الاثنين سيتم منع المقيمين، الذين لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة.

 

وأضاف أن ذلك يأتي تنفيذا للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة.

 

مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1444، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، إلا من لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج.

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