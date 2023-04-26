تحذير عاجل من الأرصاد من توقعات الجمعة والسبت





حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة، فكل يوم هناك تغير في درجات الحرارة.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ترتفع اليوم عن الأيام السابقة ولكنها تعود للانخفاض مرة أخرى يوم الجمعة، حيث نشعر بأجواء ربيعية، ويكون الانخفاض بالحرارة خلال فترات النهار وفترات الليل، مشددة على ضرورة الانتباه لطبيعة الملابس خصوصا فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، والأوقات التي تنخفض بها درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ولذلك يجب اصطحاب «جاكيت خفيف» أثناء الخروج بهذه الأوقات.

الأمطار أيام الخميس الجمعة والسبت

وكشفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية، على الفضائية المصرية، أن فرص الأمطار ستعود مرة أخرى للمناطق الساحلية مع يوم الخميس فترة المساء ويوم الجمعة والسبت، ولكنها خفيفة غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية تمام.

وأوضحت أن الفارق بين درجات الحرارة ليلا ونهارا كبير وملحوظ، وهو أمر طبيعي بمثل هذا الوقت من العام، ولذك يجب الحذر فقط بنوعية الملابس هذه الفترة حتى بعد بدايات شهر مايو وصولا لمنتصف الشهر، حيث يستمر هذا التباين بدرجات الحرارة مع توافر لفرص الأمطار أيضا.

15 درجة

وأشارت «غنام»، إلى أن ليلة يوم السبت ويوم الأحد تصل درجات الحرارة الصغرى لـ15 درجة مئوية مع نشاط الرياح، مما يشعرنا ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، موضحة أن نشاط الرياح لن يكون مثيرا للرمال والأتربة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

درجات الحرارة

العظمى الصغرى

القاهرة 32 18

العاصمة الادارية 32 17

6 اكتوبر 33 18

بنهــــا 32 17

دمنهور 30 17

وادى النطرون 31 16

كفر الشيخ 31 17

المنصورة 31 17

الزقازيق 32 18

شبين الكوم 32 17

طنطا 32 17

دمياط 26 16

بورسعيد 27 17

الإسماعيلية 33 17

السويس 32 18

العريش 28 17

رفح 27 17

رأس سدر 31 16

نخل 29 12

كاترين 26 11

الطور 31 21

طابا 29 20

شرم الشيخ 33 23

الاسكندرية 26 16

العلمين الجديدة 26 16

مطروح 25 16

السلوم 27 16

سيوة 32 17

رأس غارب 31 21

الغردقة 33 22

سفاجا 32 21

مرسى علم 32 22

شلاتين 33 23

حلايب 29 22

أبو رماد 31 21

رأس حدربة 28 22

الفيوم 32 18

بني سويف 33 17

المنيا 34 17

أسيوط 35 19

سوهاج 35 19

قنا 36 22

الأقصر 36 22

أسوان 36 23

الوادي الجديد 37 22

أبوسمبل 36 25



