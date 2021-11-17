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تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأيام القادمة

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الارصاد
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الأربعاء، 17-11-2021 12:04 م

حذر مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، محمود شاهين، المواطنين من برودة الطقس في البلاد خلال الفترة القادمة، مطالبا بارتداء الملابس الخريفية التي تميل إلى الشتاء.
وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على شاشة "الحدث اليوم"، أن درجات الحرارة يومي السبت والأحد المقبلين ستنخفض لتصل إلى 15 درجة مئوية في العظمى، وستوجد أمطار متفاوتة الشدة في القاهرة وشمال الصعيد والوجه البحري والمناطق الشمالية للبلاد، مع احتمال تساقط حبات الثلج ووجود رعد.
وأوضح أن أجواء البحر الأحمر مستقرة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ولكن المدن المطلة على البحر المتوسط الجو فيها متقلب، متابعًا: "الجو تغير بسبب التغيرات المناخية، ومصر أقل الدول تضررًا من التغيرات المناخية، التي أثرت على مصر وسببت ظروف حرجة، فأسوان مكنش بينزل فيها تلج، بس حصل السنة دي زي ما شوفنا، وحصلت سيول قوية".
 

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