تحذير عاجل للأطفال .. «العيدية فيها كورونا»

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النقود وكورونا
النقود وكورونا
Native
الخميس، 13-05-2021 12:48 م المصريون
هل يمكن للأوراق النقدية أن تتسبب في انتشار العدوى بفيروس كورونا؟.

سؤال مهم جدا أجاب عنه موقع "insider" الذي أكد أنه يمكن للنقود أن تنشر الجراثيم والفيروسات من شخص لآخر، فإذا لمست النقود، ثم لمست يد شخص آخر، يمكن نشر الجراثيم، أو إذا لمست نقودًا مليئة بالجراثيم، ثم لمست مقبض الباب، أو زر المصعد، أو شاشة اللمس في جهاز الصراف الآلى، فقد تنشر العدوى أيضًا.

وتتمسك العملات الورقية، المعدنية بهذه الجراثيم، مما يمنحها فرصة للانتشار عبر يد أي شخص يتعامل معها، وهذا هو مدى سهولة قيام شخص مصاب بفيروس، مثل فيروس كورونا وغيره، بنقل هذا الفيروس إليك. على الرغم من أنها مجرد لمسة.

من جانبها منظمة الصحة العالمية (WHO) قالت إن أفضل حل للتعامل مع النقود، التي يحتمل أن تكون ملوثة، هو ببساطة غسل يديك جيدًا بعد لمس أي فواتير أو عملات معدنية أو ورقية.


 

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