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تحذير طبي.. هذا النوع من الريجيم يؤدي إلى العُقم

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السبت، 05-06-2021 11:29 ص

أوضحت الدكتورة سفيتلانا فوس، خبيرة التغذية الأوكرانية، أن اتباع حمية غذائية خالية من الدهون بهدف التخلص من الوزن الزائد، يمكن أن يسبب التهاب الشعب الهوائية المزمن، وحتى العقم.
وأشارت “فوس”، إلى أن تناول مواد غذائية خالية من الدهون، يمكن فقط إذا كان الجسم يحصل على الدهون من مصدر آخر.
وقالت:”نقص الدهون ينعكس على الحالة الصحية وعلى المظهر الخارجي للشخص، حيث يصبح الجلد جافا ومتجعدا، وتنخفض المناعة، وتتسارع شيخوخة أعضاء الجسم وتتآكل، وقد تظهر مشكلات في القلب والدماغ وتضعف الذاكرة وتنخفض سرعة الاستجابة عنده”.
وأبانت:” تعتبر الدهون أفضل مصدر للطاقة وتساعد على امتصاص فيتامينات A و E و Kو D المسؤولة عن المناعة وحدة البصر ومتانة الأوعية الدموية ونضارة البشرة، كما أن الدهون تساهم في إنتاج الهرمونات بما فيها الجنسية الاستروجين والتستوستيرون ويمكن أن تؤدي قلة الدهون في النظام الغذائي إلى العقم”.
وأردفت:”هناك عشرات الحالات التي لا تستطيع المرأة الحمل، لأنها امتنعت عن تناول الدهون، لأنه من دون المستوى الطبيعي للهرمونات في الجسم لا تتمكن المرأة من الحمل والإنجاب”، مشيرة إلى أن هذه المشكلة تشمل الرجال أيضا، بحسب “نوفوستي”.
ولفتت إلى أن نقص الدهون في الجسم زيادة خطر الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية والربو وأمراض الرئة الأخرى، مبينة:”تدخل الدهون في تركيب المادة المبطنة للحويصلات الهوائية في الرئتين. وعندما تكون الدهون غير كافية فإنها تلتصق ببعضها البعض ولا تتفكك أثناء التنفس. ونتيجة لذلك يصاب الشخص بأمراض الرئة”.
 

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