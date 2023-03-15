تحذير صحي خطير من وضع الفول في أكياس بلاستيكية

يعد طبق الفول من الأطباق الأساسية لدى المصريين، على وجبة السحور فى شهر رمضان الكريم، ويباع الفول فى أكياس بلاستيك ولا يعلمون مدى خطورته على الصحة .

لذا نقدم لك فى هذا التقرير ، بعض الأضرار لتناول الفول بعد وضعه فى أكياس البلاستيك وفقا ً لموقع "Health.

حذر الأطباء من تأثير البولي فينيل كلوريد والبولي إيثيلين والبوليسترين على الجسم، وهي تلك المواد التي تنتج عن تناول الأطعمة الساخنة التي يتم وضعها في أكياس بلاستيكية.

استخدام الأكياس البلاستيكية في حياتنا اليومية بشكل كبير يؤدي أيضًا إلى مخاطر بيئية لأن تلك الأكياس غير قابلة للتحلل.

هذه الأكياس رديئة الجودة لذلك تصبح غير معدة لوضع الفول بها، نتيجة تسرب المواد الكيميائية المكونة لهذه الأكياس وانتقالها إلى الجسم أثناء تناول الفول.

- تحتوى الاكياس البلاستيكية على تفاعلاً كيميائيًا وهو ما ينتقل بين البلاستيك والطعام بسبب ارتفاع درجة الحرارة .

هذه المواد الكيمائية التى تحتوى على مادة الستايرين والبيفينول أ ، تسبب السرطان وأمراض القلب ومشكلات الإنجاب ومشاكل فى الكلى .