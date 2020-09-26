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تحذير شديد من لجنة مكافحة "كورونا" الحكومية
السبت، 26-09-2020 09:47 م الطيب حسين
أكد الدكتور حسام مسعود، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا ، أن هناك 17 عرضا مختلفا لعدوى وظهور فيروس كورونا ، موضحا أن بعض الأعراض تمثل خطورة مثل ضيق التنفس وكتمة الصدر هذه أعراض مهمة، وأقل منها مثل الإسهال والغثيان وكلها تقتضي التوجه للطبيب وإجراء المسحات.

ورد الدكتور حسام مسعود، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس، على الأخبار المتداولة بأن أي مواطن مصاب بحكة الجلد أنه مصاب ب كورونا ، قائلا: "ظهور الحك الجلدي عند أي مواطن لا يعني إصابته بفيروس كورونا ".

وحث الدكتور حسام مسعود، على استمرار إجراءات الوقاية خاصة مع قرب دخول فصل الشتاء، قائلا: "بلاش البوس والأحضان ونرجو استمرار إجراءات الوقاية، وفصل الشتاء من الفصول اللي بتنشط فيها الفيروسات وكلنا حذر فى الفترة القادمة، وخصوصا أن أعراض الأنفلونزا هي أعراض كورونا وإن كان علاجهما مختلفا تماما".

 

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