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تحذير شديد اللهجة من «موسيماني» لـ «شريف» و«عبدالمنعم» قبل لقاء طلائع الجيش

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الأربعاء، 27-04-2022 12:02 م

قبل ساعات من لقاء الأهلي وطلائع الجيش مساء اليوم، كشف الإعلامي محمد شبانة، أن مدرب الأهلي بيتسو موسيمان،  عقد جلسة خاصة مع الثنائي محمد شريف ومحمد عبد المنعم لاعبي الفريق الاول قبل الدخول  في معسكر مغلق لمباراة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري.
وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، موسيماني طلب من محمد عبد المنعم التركيز داخل الملعب وعدم الانفعال وزيادة التوتر مطالبًا منه التحكم في انفعالاته داخل الملعب.
وأضاف شبانة، موسيماني شدد على عبد المنعم عدم الدخول في خلاف ونقاش كثير مع حكام المباراة حتى لا يحصل على بطاقات صفراء أو حمراء، فضلًا عن تشتيت تركيزه، مشددًا على ضرورة تنفيذ تعليمات قائد الفريق الحارس محمد الشناوي.
وأتم شبانة، مدرب الأهلي حذر محمد شريف من التهاون في تسجيل الأهداف واستغلال أنصاف الفرص ومساعدة زملائه من أجل تحقيق الفوز والانتصارات خاصة أن هناك لاعبين يحلمون بنفس الفرص التي حصل عليها لإثبات ذاتهم مع الفريق.
 

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