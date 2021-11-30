تحذير خطير لمن يجلسون في المرحاض أكثر من 10 دقائق

الثلاثاء، 30-11-2021
09:38 ص
هناك عادات خاطئة أصبحت شائعة لدى البعض، خلال قضاء حاجتهم في المرحاض، ربما يترتب عليها إصابتهم بأمراض خطيرة.
البعض يطيل في الجلوس بالمرحاض، أثناء قضاء حاجته بأريحية يتصفح خلالها مواقع التواصل الاجتماعي عبر الجوال، أو يقرأ الجرائد، لكنه يعرض نفسه لأمور لا تُحمد عقباها.
الطبيب الروسي المتخصص في أمراض المسالك البولية كاران راجان، حذّر من عواقب مؤلمة يمكن أن تترتب على ذلك وقدم أيضا 3 نصائح حول كيفية تجنبها، بحسب healthy.walla.
يقول راجان: "حاول البقاء في المرحاض لمدة 10 دقائق في المتوسط، لا أكثر. كلما طالت مدة بقائك في المرحاض، زاد تراكم الدم في أوردة المستقيم ما سيؤدي إلى الإصابة بالبواسير
، وتنتفخ البواسير
داخل فتحة الشرج ويمكن أن تكون مؤلمة للغاية".
وأضاف: "كل شخص لديه وسادات شرجية لمنعنا من التبرز على أنفسنا كما أنها تحتوي أيضا على أوعية دموية، ولكن إذا بذلت الكثير من الجهد في المرحاض، فإن تلك الأوعية الدموية يمكن أن تنتفخ وتسبب البواسير
".
والبواسير
شائعة جدا، حيث أن ما يقرب من ثلاثة من كل أربعة بالغين يعانون منها من وقت لآخر، لكنها أكثر شيوعا عند كبار السن، وبين الأشخاص الذين يعانون من الإسهال أو الإمساك، وأثناء الحمل أو بعده، ولدى أولئك الذين يجلسون كثيرًا على كرسي أو المرحاض.
ونصح الطبيب الروسي، بالإكثار من تناول الألياف الغذائية، المصنوعة من دقيق القمح الكامل والموجودة في أطعمة مثل الخبز وحبوب الإفطار.
وأضاف: "ما لم تكن في حالة طبية معينة تمنع ذلك، يجب أن تأكل ما بين 20 و30 غراما من الألياف يوميا.
وتابع :"لا يجب دائما إزالة الجزء الصلب من الخبز، ويُنصح بتناول الفاكهة والخضروات بالقشر".