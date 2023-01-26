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تحذير خطير للفتيات من رسم الحناء في هذه المناطق من الجسم

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هاني الناظر
Native
Teads
الخميس، 26-01-2023 11:09 ص

تعاني بعض الفتيات من مشكلات جلدية خطيرة تؤثر على الصحة، نتيجة ارتكاب أخطاء شائعة تتعلق بالأمور التجميلية دون قصد أو إدراك مخاطر هذه التصرفات.

وضمن سلسلة النصائح التي يقدمها هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، كشف عن خطأ شائع بين الفتيات يتسبب في ظهور مشكلات جلدية خطيرة.

ومن خلال صورة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حذر "الناظر" من أن رسم الحناء في الأماكن غير الموثوقة يعرض البشرة لمشاكل عديدة مثل الالتهابات والألم الشديد وتشوه شكل البشرة.

وتُظهر الصورة الصادمة التي نشرها الناظر، حالة التهاب جلدي خطيرة لفتاة بسبب رسم الحناء، حيث انتشرت الالتهابات بطول اليد وامتدت حتى منتصف الذراع تقريبا آخذة نفس شكل "الرسمة".

وعلق الناظر على الصورة، قائلا: "للبنات كطبيب أمراض جلدية احذركم بشدة من رسومات الحنة علي الجلد فهذه هي النتيجة كما ترون".
وحذر الناظر من رسومات الحنَاء، وذلك لأن نوع الحنَاء التي يتم استخدامها الآن لم تعد طبيعية كالسابق، حيث يتم إضافة مواد كيمائية لتزيد من ثبات لون الحنَاء، الأمر الذي قد يسبب حساسية الجلد، بل وقد يتفاقم في بعض الأحيان إلى حدوث تشوهات وحروق جلدية.


كما أوضح الناظر أنه حتى وإن تم تجربة الحنة من قبل ولم تحدث أي تشوهات، فيبنغي أيضًا أخذ الحذر، لأن آثارها قد تظهر على المدى الطويل.
 

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