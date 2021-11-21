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تحذير خطير.. تناول هذا النوع من المكملات الغذائية يصيبك بالسرطان

اهم-المكملات-الغذائية
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Teads
الأحد، 21-11-2021 02:11 م
دعت دراسة لأخذ الحذر من تناول أحد المكملات الغذائية الشائعة مع “فيتامين ه”، بسبب أنه يزيد من احتمالية الإصابة بسرطان البروستات لدى الرجال بنسبة كبيرة.
واتضح أن تناول المكمل الغذائي الـ” السيلينيوم ” مع فيتامين “ه”، يرفع من نسبة الإصابة بسرطان البروستات لدى الرجال، وفق صحيفة “إكسبريس” البريطانية.
وأوضحت النتائج أن السيلينيوم ليس خطيرا على الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من هذا المعدن في أجسامهم في البداية، حيث أن المرضى الذين لديهم تركيز عال، عند استخدام جرعات إضافية، إرتفعت فرص الإصابة بسرطان البروستات بنسبة 91 ٪.
ومن جانبه، حث الدكتور آلان كريستال من مركز فريد هتشنسون لأبحاث السرطان في سياتل، والمشارك في الدراسة، على التوقف عن تناول السيلينيوم مع فيتامين “ه”، لأنهما لا يجلبان فوائد مثبتة.
 

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