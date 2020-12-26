تحذير خطير.. السلالة الجديدة من كورونا تستهدف الشباب

السبت، 26-12-2020
09:16 ص
المصريون
حذرت منظمة الصحة العالمية
، الشباب
من الاستهانة بفيروس
كورونا
المستجد، مشيرة إلى أن السلالة المتحورة منه تستهدف الشباب
.
وقال مدير المكتب الأوروبي للمنظمة، هانس كلوغي، في تغريدة
على تويتر أمس الجمعة: يبدو أن هذه النسخة على خلاف السلالات السابقة، تنتشر بين الفئات
العمرية الأصغر”، معتبراً أن اليقظة مهمة أثناء استمرار الأبحاث والدراسات لتحديد مدى
تأثيرها.
وأضاف: “8 دول أوروبية رصدت حتى الآن السلالة الجديدة من
كوفيد-19 VOC-202012/01”.
وشدد على ضرورة التقيد بإجراءات الحماية الحالية، بما في
ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والبقاء ضمن ما يسمى بـ فقاعات الدعم (في إشارة
إلى دائرة الأصدقاء الضيقة مع الالتزام بالإجراءات الصحية المتوجبة).
يذكر أن بريطانيا رصدت السلسلة الجديدة من سارس-كوف-2، وهي
الدولة حيث يتفشى الوباء بأسرع وتيرة (+61%) بين الدول التي سجّلت أكثر من ألف إصابة
يومية خلال الأيام السبعة الماضية.