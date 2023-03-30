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تحذير حكومي من "كنلة قطبية" تُدمر محصول القمح

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القمح
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الخميس، 30-03-2023 12:58 م

 

أصدر مركز معلومات تغير المناخ، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحذيرات لجميع المزارعين، بعد إعلان سيطرة كتلة قطبية باردة على الأجواء، وتذبذب في درجات الحرارة.

وأكد مركز معلومات تغير المناخ، أنه يجب ري القمح بحساب لأن الري بشكل عشوائي سيؤدي إلى إصابة القمح بالرقاد خاصة مع وجود هبات الرياح القوية في الجو.

 

وأكد تقرير مركز معلومات تغير المناخ، أنه بالإضافة إلى ذلك يجب الحفاظ على استمرار سريان العصارة لأشجار الفاكهة وهي خطوة حتمية وضرورية.

 

وأوضح مركز المناخ، أنه يجب محاصرة النهضة المتأخرة لأمراض الندوات والتبقعات والبياض وغيرها، بالإضافة إلى تعويض تعطيل إمدادات الفسفور والكالسيوم للمحاصيل الصيفية حديثة الزراعة من ذرة - سمسم - قطن.

 

وأضاف تقرير مركز معلومات تغير المناخ، أنه يجب حماية خضر الأنفاق من برودة الليل أولى من استعجال موسم العقد والتحجيم مثل البطيخ - الكنتالوب.

 

يشار إلى أن الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ، قال في بيان له صباح اليوم الخميس، إن طقس الأيام المقبلة ستكون شديدة البرودة ليلا، بسبب سيطرة كتلة قطبية باردة على الأجواء، مع وجود هبات قوية للرياح، وانخفاض شديد في درجات الحرارة ليلا، وارتفاعها صباحا.

 

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