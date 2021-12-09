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تحذير أمني عال الخطورة في السعودية بسبب «واتساب»

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واتساب
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Teads
الخميس، 09-12-2021 01:19 م

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالمملكة العربية السعودية، تحذيرا أمنيا عاليا جدا بخصوص تحديث في تطبيق "واتساب".
وأوضح المركز "واتساب" أصدرت تحديثا لمعالجة ثغرة في النسخ التالية واتساب-أندرويد (WhatsApp for Android) نسخة 2.21.22.7، وواتساب الأعمال-أندرويد (WhatsApp Business for Android) نسخة 2.21.22.7.

وكشف المركز أن التهديدات تتمثل بتمكين المهاجم من استغلال الثغرة عن طريق إرسال صورة خبيثة تتسبب في إغلاق البرنامج بشكل مفاجئ.

وفي ما يتعلق بالإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة، حيث أصدرت «WhatsApp» توضيحا لهذا التحديث.
 

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