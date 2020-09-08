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​تحذيرات من فيروس جديد منتشر لا علاقة له بـ"كورونا"

كورونا
فيروس كورونا
الثلاثاء، 08-09-2020 11:41 م المصريون ـ متابعات
قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق وأستاذ المراض الصدرية، إن الأساس في الوقاية مع عودة المدارس هو الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي.
وأضاف «حاتم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، تقليل الكثافة في الفصول كما قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.
وكشف «حاتم» عن وجود نوع منتشر حاليا من الفيروسات لا علاقة له بالكورونا تختفي أعراضه بعد 48 ساعة.
وتابع أن موسم الانفلونزا العادية يبدأ من منتصف نوفمبر وقبلها سيتوافر تطعيم الانفلونزا والفضل أن نحصل على تطعيم الانفلونزا لأن وجود الانفلونزا مع الكورونا سيكون أمرا خطيرا.
ووجه «حاتم» نصائح للأسر بعدم الذهاب للمدرسة أو العمل إذا ما ظهرت أي أعراض مثل الرشح أو احتقان الحلق والحرارة والكحة الشديدة والحصول على مخفضات للحرارة.
وأوضح أنه في حال حدوث موجة ثانية لكورونا ستحدث في منتصف نوفمبر مع بداية موسم الانفلونزا مؤكدا أن أعراضها ستكون أقل رغم سرعة انتشارها.

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