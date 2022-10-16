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تحذيرات من غلاء فاحش.. إعدام ملايين «الكتاكيت» بسبب عدم وجود أعلاف (فيديو صادم)

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اعدام الكتاكيت
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الأحد، 16-10-2022 12:57 م
أثارت مقاطع فيديو لإعدام الكتاكيت (صغار الدجاج) ضجة كبيرة في مصر، وسط حديث عن أزمة كبيرة في قطاع الدواجن والأعلاف في البلاد.
وفي مداخلة هاتفية بقناة "صدى البلد"، علق ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، على هذه التطورات قائلا: "مزارع كثيرة توقفت بسبب عدم توافر الذرة والصويا..إحنا عايزين نحافظ على الإنتاج الداجني في مصر، وخلال الـ6 سنوات الماضية الإنتاج زاد بنسبة 60 % سواء في البيض أو الدواجن".
وأضاف الزيني: "الأعلاف والذرة والصويا موجودة في الموانئ بقالها أكثر من شهرين، وطالبنا محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء بسرعة الإفراج الكلي على الذرة والصويا".
وأردف: "فيديوهات إعدام الكتاكيت بسبب عدم توافر الأعلاف حقيقية للأسف..بعض المربين يخسرون كثيرا ولا تتوافر الأعلاف لديهم ويضطرون للتخلص من الكتاكيت، ولو استمرينا كده سيكون هناك نقص شديد في الدواجن وبيض المائدة وسوف ترتفع الاسعار كثيرا".
 

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