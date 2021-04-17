تحذيرات من طقس غدًا.. والأرصاد: درجة الحرارة 41

السبت، 17-04-2021
10:01 م
الطيب حسين
أطلقت هيئة الأرصاد
الجوية، تحذيراً اليوم السبت، من ارتفاع درجة الحرارة غدًا.
وقالت إن ذروة الارتفاع يوم الاثنين المقبل مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 41 درجة، وبذلك يسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء .
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاطا للرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ورياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد .
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدًا:
القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 36 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة.