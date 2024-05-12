الأحد 12 مايو 2024
توقيت مصر 19:56 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

في أول يوم عمل.. هبوط سعر الدولار في البنوك ويسجل هذا الرقم

فيديو.. السيسي يفتتح مسجد السيدة زينب رفقة سلطان البهرة

لاعبة مصارعة سعودية تسخر من منافستها المصرية بعد هزيمتها بـ"القاضية"

بيان من يوسف زيدان بشأن حقيقة "إغلاق تكوين" بقرار النائب العام

بعد تسريب الخبر..أحمد العوضي يحسم أنباء عودته لياسمين عبدالعزيز

"حشيش وترامادول".. النيابة تأمر بضبط عصام صاصا بعد ظهور نتائج التحليل

تفاصيل صادمة.. يكتشف أن عروسته رجلاً بعد 12 يوماً من الزواج

تخلص منها فوراً.. علامة إذا وجدتها في البطيخ فلا تأكله

تحالف رجال أعمال معروفين.. إسلام بحيري يكشف مصدر تمويل "تكوين"

بعد تألف نجله.. تعليق مثير من أحمد شوبير بعد فوز الأهلي على البلدية

تحالف رجال أعمال معروفين.. إسلام بحيري يكشف مصدر تمويل "تكوين"

2faaadbb-04c8-4719-825b-3f6243892353
ا
الأحد، 12-05-2024 01:29 ص

 

 

أوضح إسلام بحيري الباحث والمفكر وأحد الأعضاء المؤسسين لـ"تكوين"، أن المؤسسة الجديدة تمثل كيانًا ثقافيًا تنويريًا يعمل على الارتقاء بالعقل العربي وتعزيز مسيرة النقد البناء والتحفيز على البحث العلمي الرصين.

 

وبين "بحيري"، بأن الانطلاقة الأولى لفكرة إنشاء "تكوِّن" كانت في شهر أغسطس من العام 2022، ولاقت دعماً وتشجيعاً من قبل مجموعة من كبار مثقفي ومفكري المنطقة الذين باركوا الخطوة وانضموا إليها بصفاتهم الشخصية اعتبارك مشاركين مؤسسين، وصولًا إلى حفل التدشين الرسمي لمركز "تكوين" والذي جرى مؤخراً في المتحف المصري الكبير.

 

أكد بحيري أن "تكوين" تهدف إلى بناء لبنة جديدة تضيف إلى أسس الفكر العربي وتعمل على إثرائه وتعزيز وجوده على الساحة العالمية، كما تسعى المؤسسة إلى نشر ثقافة الحوار والتسامح وتقبل الآخر، فضلاً عن رعاية المواهب الناشئة وتحفيز الطاقات الإبداعية ودعمها بكافة السبل والإمكانيات المتاحة.

 

وفي معرض رده على بعض الأصوات المنتقدة لـ "تكوين"، والتي تصفها بأنها تشكل تهديداً للقيم والتعاليم الدينية، أكد بحيري بأن المؤسسة ليست في وارد التصادم مع الموروثات الدينية أو التعرض لها، وأنها تعمل ضمن إطار مجتمعي عريض يحتضنه ويشجعه، ويصب في مصلحة تعزيز السلم المجتمعي والتعايش السلمي بين أتباع الديانات المختلفة.

إقرأ ايضا

19_2024-638511001505998515-599

فيديو.. السيسي يفتتح مسجد السيدة زينب رفقة سلطان البهرة

663f8e2d4c59b765f85f1eb9

لاعبة مصارعة سعودية تسخر من منافستها المصرية بعد هزيمتها بـ"القاضية"

2018_9_20_20_16_52_340

بيان من يوسف زيدان بشأن حقيقة "إغلاق تكوين" بقرار النائب العام

أخبار متعلقة

مبارك

علاء مبارك يهاجم مؤسسي "تكوين": إزازة البيرة المشبرة دي بتاعت مين يا عفاريت