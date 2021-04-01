تجهيز كامل للأثاث.. ملحمة تضامن مع عريسي عقار جسر السويس

الخميس، 01-04-2021
05:30 م
المصريون
حظي عروسا عقار جسر السويس
المنهار على دعم واسع من عدة متاجر متخصصة في بيع أثاث وتجهيز المنازل.
جاء هذا بمبادرة من إحدى هذه المتاجر، التي دشنت عبر حسابها على "فيس بوك" حملة لتجهيز العروسين مجددًا مطالبة بالانضمام إليها.
وما إن انتشر المنشور حتى بادرت عدة متاجر للمساهمة بما هي متخصصة فيه للعروسين.
وتنوعت المساهمات من أدوات كهربئاية وسجاد ومراتب، فضلًا عن مطابخ وتبرع فناتدق برحلات خاصة للعروسين.
وحظيت الخطوة على إشادة العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت صور العروسين بتوسع في احتفاء كبير بالخطوة.