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تجارة مخدرات داخل مستشفى المحلة العام.. تفاصيل

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الخميس، 08-08-2024 11:58 ص

 


تمكنت المباحث الجنائية بالغربية، من إلقاء القبض على شاب يبيع مخدرات داخل مستشفى المحلة العام، وبحوزته سلاح أبيض "سكين".

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، بتوافر معلومات حول قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة لعملائه المترددين على مستشفى المحلة.

بتقنين الإجراءات الأمنية بالتنسيق مع مسئولي إدارة المستشفى تمكن ضباط وأفراد الشرطة تحت إشراف الرائد عبد المنعم الوكيل رئيس مباحث قسم أول المحلة من إلقاء القبض على الشاب "م.ن" 30 سنة عامل وبحوزته أداة حادة سكين ومواد مخدرة "حشيش" داخل كيس بلاستيك قبل توزيعها على عملائه.

وبمواجهة الشاب المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وبيعها لعملائه مقابل تحصيل أموال.

جرى إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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