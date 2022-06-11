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تتجاوز 45.. تحذير عاجل من الأرصاد لجميع المواطنين وأصحاب السيارات

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السبت، 11-06-2022 10:39 ص

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الساعات القادمة .
ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة فى القاهرة الكبرى 43 درجة مئوية ( فى الظل) خلال ساعات النهار ( من 12 ظهرا حتى 3 عصرا) ، وتسجل 24 درجة ليلا .
وتسجل محافظات السواحل الشمالية 36 درجة نهارا (فى الظل)، و22 درجة ليلا .
فيما ترتفع درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد لتتجاوز 45 درجة نهارا (فى الظل) ، و28 درجة ليلا .
ومن المتوقع نشاط الرياح أحيانا خلال ساعات الليل ، على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد ومحافظات الوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى .
ونصحت الأرصاد المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة ( من الساعة 12 ظهرا حتى 3 عصرا) ، والاكثار من شرب السوائل الباردة، ارتداء غطاء للرأس أثناء التعرض للأشعة الشمس المباشرة، بجانب ارتداء الملابس القطنية وفضفاضة .
وناشد خبراء الأرصاد أصحاب السيارات بركن سيارتهم فى الظل ، وعدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال أو زجاجات الكحل داخل السيارات لضمان عدم اشتعالها .
 

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