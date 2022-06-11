تتجاوز 45.. تحذير عاجل من الأرصاد لجميع المواطنين وأصحاب السيارات

السبت، 11-06-2022
10:39 ص
حذر خبراء هيئة الأرصاد
الجوية من حالة الطقس خلال الساعات
القادمة .
ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة
فى القاهرة الكبرى 43
درجة مئوية ( فى الظل) خلال ساعات النهار ( من 12 ظهرا حتى 3 عصرا) ، وتسجل 24 درجة
ليلا .
وتسجل محافظات السواحل الشمالية 36 درجة نهارا (فى الظل)،
و22 درجة ليلا .
فيما ترتفع درجات الحرارة
على محافظات جنوب الصعيد لتتجاوز
45 درجة نهارا (فى الظل) ، و28 درجة ليلا .
ومن المتوقع نشاط الرياح أحيانا خلال ساعات الليل ، على مناطق
من جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد
ومحافظات الوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى .
ونصحت الأرصاد
المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة
خلال ساعات الذروة ( من الساعة 12 ظهرا حتى 3 عصرا) ، والاكثار من شرب السوائل الباردة،
ارتداء غطاء للرأس أثناء التعرض للأشعة الشمس المباشرة، بجانب ارتداء الملابس القطنية
وفضفاضة .
وناشد خبراء الأرصاد
أصحاب السيارات بركن سيارتهم فى الظل
، وعدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال أو زجاجات الكحل داخل السيارات لضمان عدم اشتعالها
.