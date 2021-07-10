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تتآكل بشكل كبير.. تطورات صادمة في حالة دلال عبدالعزيز

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دلال عبدالعزيز
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السبت، 10-07-2021 10:51 ص
 أوضح مصدر طبي من الفريق المعالج للفنانة دلال عبدالعزيز، أن مشاكل الرئة تزداد، رغم شفائها من فيروس كورونا، مبينا أن الرئة تتآكل بشكل كبير، وأثر ذلك على التنفس.
وأردف أن ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم وزوجيهما رامي رضوان وحسن الرداد، متواجدون بشكل دائم معها في المستشفى لا يتركونها، وأنها حتى الآن لا تعلم بوفاة زوجها الفنان سمير غانم، بتعليمات من أسرتها خوفًا على صحتها>
فيما أشار مصدر مقرب من الفنانة دلال عبد العزيز، إلى تطورات الإجراءات المتبعة معها، وأولها التشديد على الطاقم الطبي، ألا يتحدث أحد الممرضين عن حالتها الصحية، إلى جانب تقليل عدد الطاقم الطبي المختص بمتابعة حالتها الصحية.
ولفت إلى أن حالتها حاليا يباشرها طبيب واحد فقط، حتى تضمن أسرتها عدم تسريب أخبار أمامها عن رحيل زوجها سمير غانم، كي لا يُصيبها الحزن وتسوء حالتها الصحية أو تتدهور لدرجة أكبر.
 

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