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تبدأ من 3 مساءً. مواعيد قطع الكهرباء الجديدة

الكهربا
ا
الأربعاء، 08-05-2024 10:52 ص

 

تبدأ اليوم شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية تطبيق المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال بعد التعديل.

حيث أعلنت  أمس الشركة القابضة الكهرباء عن تعديل جدول تخفيف الأحمال ابتداءً من اليوم 8 مايو وحتى 20 يوليو بسبب عقد الامتحانات بمختلف المراحل الدراسية على مستوى الجمهورية.

وجاء فى البيان، الذى نشرته الشركة القابضة لكهرباء مصر، على صفحتها الرسمية فيس بوك انه تم تعديل الميعاد ليصبح من 3 مساء وحتى الساعة 7 مساء  لمدة  لا تزيد عن  ساعتين.

وجاء جدول تخفيف الأحمال كالتالى ..

 

- مجموعة رقم (1) يتم الفصل من الساعة 4  و حتى الساعة 6 بدلا من الساعة 11 حتى الساعة 1 ظهرا.

 

2- مجموعة رقم (2) يتم الفصل من الساعة 4 إلى الساعة 6 بدلا من الساعة 12 حتى الساعة 2 ظهرا.

 

3- مجموعة رقم (3) يتم الفصل من الساعة من الساعة 5 وحتى الساعة 7 بدلا من الساعة 1 ظهرا و حتى الساعة 3 عصرا.

 

4- مجموعة رقم (4) يتم الفصل من الساعة 5 حتى 7 مساء  بدلا من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 4 مساء.

 

5- مجموعة رقم (5) يتم الفصل من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 5 كما هى الان.

 

6- مجموعة رقم (6) يتم الفصل من الساعة 3 عصرا الى الساعة 5 بدلا من الساعة 4 حتى الساعة 5 مساء.

وكان محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء،أعلن قبل أيام، أن مجلس الوزراء قرر وقف تخفيف الأحمال في الكنائس خلال الأيام المقبلة على مستوى الجمهورية بمناسبة الاحتفال بأعياد الأخوة الأقباط، على أن يستأنف تخفيف الأحمال بعد ذلك. وأوضح الحمصاني أن وزارة الكهرباء راعت امتحانات الطلاب فيما يتعلق بـ تخفيف الأحمال،

 وسيتم التنسيق بين وزارتي الكهرباء والتربية والتعليم خلال الامتحانات، وهو ما تم بالفعل، مؤكدا أن الجدول الجديد  يتناسب مع مواعيد الامتحانات.

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