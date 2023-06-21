تبدأ الثلاثاء.. الحكومة تعلن 7 أيام إجازة رسمية





ينتظر العاملون في القطاع الخاص، قرار حسن شحاتة وزير العمل، بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو، على غرار موظفي الحكومة.

جاء ذلك عقب قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.

ومن المقرر، إعلان حسن شحاتة وزير العمل، بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

يأتي ذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة -كلما أمكن ذلك- تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

ويحل عيد الأضحى المبارك، يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو، ويصل عدد أيام الإجازة للقطاعين العام والخاص 7 أيام على أن تبدأ على النحو التالي:

- الثلاثاء 27 يونيو، إجازة يوم وقفة عرفات.

- الأربعاء 28 يونيو، إجازة أول أيام عيد الأضحى.

- الخميس 29 يونيو، إجازة ثاني أيام عيد الأضحى.

- الجمعة 30 يونيو، إجازة ثالث أيام عيد الأضحى.

- السبت 1 يوليو، إجازة رابع أيام عيد الأضحى.

- الأحد 2 يوليو، إجازة خامس أيام عيد الأضحى.

- الاثنين 3 يوليو، إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.