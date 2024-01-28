



تمكن ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط شخص وزوجته في مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، بعد قيامهما بتقديم عروض جنسية عبر البث المباشر لإحدى التطبيقات، وإنشاء جروب لتبادل الزوجات، وتقديم الزوجة لراغبي المتعة الحرام.

وفي تفاصيل الواقعة، وردت معلومات لرئيس منطقة شرق الدلتا استنادًا إلى تعليمات مدير الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بتكثيف الحملات والرقابة. تم ضبط "محمد.م.ع.م" (39 عاماً)، والمعروف بلقب "مولانا"، وهو عامل ومقيم بمركز دكرنس، وزوجته "وسام.س.م" (34 عامًا)، ربة منزل، وذلك بتسهيل الدعارة عبر إدارة صفحة على موقع "فيسبوك" للتواصل مع راغبي المتعة الحرام، والترويج لفكرة الجنس الجماعي وتبادل الزوجات.

ووفقًا للتحقيقات، قام المتهمان بإنشاء حسابات على تطبيق "تانجو"، حيث قاما ببث فيديوهات جنسية للمتهمة الثانية بهدف تسهيل دعارتها عبر ذات التطبيق.

تمكنت قوة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة من ضبط المتهمين وبحوزتهما 2 هاتف محمول ومبلغ مالي قدره 500 جنيه. كما تم ضبط متحصلات أعمالهما في مجال الدعارة بحوزة المتهم الأول.

أقر المتهمان، أمام الشرطة، بقيامهما بإنشاء جروب عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتبادل الزوجات والتحريض على الفسق والفجور، وكذلك بث عروض جنسية عبر التطبيقات الإلكترونية بهدف تحقيق عوائد مالية.

تم تحرير محضر بالواقعة وتقديمه للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.