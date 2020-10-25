تامر حسني يشارك في علاج مؤمن زكريا بأرباح أغنية

الأحد، 25-10-2020
01:26 م
إيمان هاني
قال عمر طارق
، رئيس الشركة المنتجة لأغنية
تامر حسني
لدعم مؤمن زكريا
، إن أرباح الأغنية من موقع"يوتيوب" تذهب جميعها
لعلاج لاعب الأهلي.
وأضاف عمر طارق
، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج
"الماتش" على قناة "صدى البلد": "استطعنا جمع عدد من اللاعبين
والإعلاميين والفنانين لدعم مؤمن زكريا
".
وتابع: "تامر حسني
لم يتردد لحظة في قبول العمل،
وكل الأطراف استجابت سريعًا لفكرة عمل الكليب"، مردفًا : "فريق عمل تامر
حسني حاول بشتى الطرق إنجاح العمل من أجل مؤمن زكريا
، خصوصًا أن أرباح الأغنية تذهب
لعلاج اللاعب".