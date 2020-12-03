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تامر حسني يثير الجدل في مهرجان القاهرة السينمائي بدعابته الغريبة عن حصان أحمد السقا

تامر حسني
تامر حسني يثير الجدل في مهرجان القاهرة السينمائي بدعابته الغريبة عن حصان أحمد السقا
 
الخميس، 03-12-2020 08:36 ص المصريون
أثار الفنان تامر حسني موجة من الاستغراب والضحك بعد ظهوره في مهرجان القاهرة السينمائي.

وسًئل تامر حسني من الفنان أشرف عبد الباقي عن سبب غيابه عن الساحة خلال الفترة الماضية فقال: كنت مشغول شوية أنا والسقا بنتخانق على الفضائيات وهنتصالح على الفضائيات برضو.

وحضر أحمد السقا إلى المسرح واحتضن تامر حسني أمام الكاميرات.

لكن نكات تامر حسني لم تتوقف عند هذا الحد ، حيث سأله أشرف عبد الباقي: تفتكر أحمد السقا ممكن يشتغل ايه لو الحكاية طولت شوية؟ .. هو معروف عنه الجدعنة ولو فتح مطعم هيأكلنا كلنا ببلاش .. ليرد تامر حسني ساخرا: ولو بعتلنا أكل دليفري هيبقى بالحصان "في إشارة إلى حب السقا لركوب الخيل".
 

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