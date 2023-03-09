



علَّق الإعلامي تامر أمين، على واقعة ضبط جزار باكستاني يبيع لحوم حصان للمواطنين في محافظة الدقهلية، قائلًا: هو إحنا ليه مبناكلش لحم الحصان والحمير؟.

وأضاف تامر أمين، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة النهار: لحم الخيول والحمير يُباع ويؤكل في دول كثيرة من العالم ومنها المتقدمة، ولحم الحصان من الأطباق الغالية جدًا في باريس، ويقولون إنه صحي جدًا وآمن.

وتابع تامر أمين: مش عاوز أفتي بس متهيألي أنه حلال ومفيش حاجة في شرعنا الديني بتمنع أكل لحم الخيول والحمير، بعيدًا عن لحم الخنزير عند المسلمين، متسائلًا: من الناحية الغذائية والعلمية، هل لحوم الخيول والحمير آمنة؟.

وضبطت حملة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية، جزار باكستاني يذبح حصان لبيعه للمواطنين بـ160 جنيهًا للكيلو، حيث تمَّ ضبط اللحوم المذبوحة ورأسين لحصانين.