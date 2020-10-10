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"تاج الدين": مصر لا تزال في الموجة الأولى من فيروس كورونا

تاج الدين
عوض تاج الدين
 
السبت، 10-10-2020 12:01 ص المصريون ـ متابعات
أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، على وضع الدولة لخطة، تهدف إلى حماية الطلاب وعائلاتهم من فيروس كورونا.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة في مداخلة عبر تطبيق سكايب ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة DMC قائلا: «هناك حملات فى المدارس والجامعات للتعقيم، وتم تقليل عدد الأيام لتكون تبادلية بين الطلاب بالإضافة إلى التعليم عن بعد، والتباعد الاجتماعي واتباع نفس الأساليب بين العاملين والمدرسين، واستخدام جزء من التعليم الإلكتروني».

وأكد تاج الدين، أن الأعراض الأنفلونزا الموسمية وكورونا متشابهة، مضيفا: «إذا أصيب طالب بأنفلونزا موسمية يجب ألا يذهب إلى المدرسة.. هناك عدد كبير جدا من التجارب فى العالم فى مراحل مختلفة ومنها تجارب سريرية تجرى على البشر فى أماكن مختلفة، وحاليا فى الصورة هناك 9 أمصال، وهناك تجارب منها تجرى فى مصر».

وأشار إلى أن كل الأدوية المستخدمة في تقليل حدة فيروس كورونا موجودة في البروتوكولات المصرية لعلاج، موضحًا أنه لم يصله معلومات تفصيلية دقيقة عن أي عقاقير أخرى مستخدمة للتعامل مع المرض خارج البروتوكول المصري، ولا يوجد عقار مؤكد ضد هذا الفيروس.

وتابع: «ما زلنا في الموجة الأولى ونتمنى من الله ألا نصاب بالموجة الثانية، عبر الاستمرار في أساليب الوقاية والحماية واتباع الإجراءات الاحترازية».
 

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