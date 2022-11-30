تاجر الموبيليا وبائعة البخور.. علاقة آثمة انتهت بوفاتها أثناء ممارسة الرذيلة

ارشيفية

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أحالت نيابة أكتوبر تاجرا إلي الجنايات لاتهامه بقتل سيدة خنقا وبضربات قاسية أثناء ممارسة علاقة غير شرعية بينهما داخل مخزن بمعرض الموبيليا الخاص بالمتهم.



وفيما يلي ننشر تحريات المباحث حول الواقعة.

تحريات الأجهزة الأمنية

ما الذي توصلت إليه تحرياتك ؟

ج/ تحرياتي السرية توصلت الى صحة قيام المتهم بقتل المجني عليها جيهان حيث أنه اثناء قيامهما بممارسة علاقة جنسية غير شرعية بداخل مخزن بمعرض الموبيليا الخاص بالمتهم فوجئ المتهم بقيام المجنى عليها تحاول سـرقته فتعدى عليها بالضرب ،وقامت هي الأخرى بضربه فقام بلف حبل قماش حول عنقها قاصدا من ذلك خنقها فقاومته فضربها على رأسها بملة سرير خشبية أودت بحياتها ونقلها بداخل دراجة نارية (تروسيكل) إلي مكان العثور على جثمانها وهذا ما توصلت إليه تحرياتي.

س/ وما هي طبيعة عمل المتهم تحديدا؟

ج/المتهم يمتلك مع والده معرض موبيليا وأثاث منزلي بالحي.



س/وما هي طبيعة عمل المجني عليها تحديدا؟

ج/ المجني عليها كانت تبيع بخور في الشارع (بائعة متجولة)



س/ وما لذي حدث عقب ذلك ؟

ج/ هو المتهم كان ممسك بإيديه الاثنين حبل القماش الملفوف حول عنق المجنى عليها والمجنى عليها كانت تقاومه فقام المتهم مسرعا بالامساك بمله سرير بيده اليسرى كانت متواجدة بجانبه على الأرض وضرب المجنى عليها عده ضربتها على رأسها حتى فارقت الحياة.



س/ وكيف تخلص المتهم من جثمان المجنى عليها ؟

ج/ المتهم وضع جثمان المجنى عليها داخل جوال بلاستيكي ووضع متعلقاتها من ملابسها وهاتف محمول بداخل كيس بلاستيكي أبيض وقام بحمله من داخل المخزن ووضعهم في صندوق التروسيكل وتوجه بهم إلى الحي الحادي عشر أمام المجاورة الثامنة بالقرب من مدرسه مبارك كول وقام بالقاء الجثمان بجوار إحدى صناديق القمامه وعقب ذلك ابتعد بالتروسكل حوالي ٢٠ مترا وقام بالقاء الكيس الأبيض البلاستيكي الذي بداخله متعلقات المجنى عليها باحدى الحدائق الملاصقة للعقارات السكنية في المنطقة سالفة الوصف.



س وما هي مواصفات الدراجة النارية المستخدمه في نقل جثمان المجنى عليها؟

ج / عبارة عن تروسيكل أزرق اللون بدون لوحات معدنية.



جاء بأمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليها عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ بينما كانا يمارسان علاقة آثمة صفعته على وجهه وتعالي صراخها – على إثر نشوب مشادة بينهما - فأثارت غضبه وخشي افتضاح أمره، فأمرته نفسه بقتلها؛ فعكف على خنقها حتى فاضت روحها إلى بارئها.