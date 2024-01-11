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تاتو واظافر صناعية ومكياج.. زوجة مجدي الهواري تثير الجدل أثناء أداء العمرة

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زوجة الهواري
الخميس، 11-01-2024 11:26 ص


أثارت مصممة الأزياء دنيا عبد المعبود الجدل بسبب عدم التزامها بمناسك العمرة، بعد ظهورها فى الحرم المكي وعلى يديها «تاتو» وبـ«أظافر صناعية».
الصور التى تداولها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أسفرت عن حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض لهذه الإطلالة، خاصة وأنها فى الحرم المكي. 
ونشرت  دنيا عبد المعبود زوجة الفنان مجدى الهواري، صورا، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وذلك في أثناء أدائها مناسك العمرة مع زوجها وأولاده.
وعلقت دنيا عبد المعبود على الصور: «الحمد لله».
زواج مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود
أعلنت الإعلامية نهاد سمير، زواج المخرج مجدي الهواري من الاستايلست دنيا عبد المعبود، منذ شهرين، ولكن دنيا عبد الموجود أثارت الجدل؛ بعدما مسحت جميع الصور التي تجمعها مع المخرج مجدي الهواري.
وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن دنيا عبد المعبود أضافت “ستوري” على حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وكتبت فيها: “نكتفي بهذا القدر من المحاولة”.
وواصلت الإعلامية نهاد سمير: “هذا المنشور بسبب أن هناك الكثيرين ممن اعتقدوا أنهما انفصلا.. وبعدها مباشرة، وضع المخرج مجدي الهواري، صورة لهما؛ من أجل نفي شائعات انفصالهما، وكانا معا في باريس”.
ونشرالمخرج مجدي الهواري، صورة، عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، ظهر فيها مع زوجته دنيا عبد المعبود، في أول ظهور لهما بعد انتشار شائعات طلاقهما.
وعلق مجدي الهواري، على صورته مع زوجته دنيا عبد المعبود،: «من باريس مع حبيبتي».



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