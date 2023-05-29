"تاتو أسفل ظهرها".. بسمة بوسيل بظهور مثير بعد طلاقها من تامر حسني (صور)





رغم اتهامها باستغلال أطفالها لاستفزاز طليقها تامر حسني، نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل مقاطع مصورة بصحبة أبنائها وهم يلهون ويضحكون.

وظهرت بسمة، خلال مجموعة صور وفيديوهات نشرتها عبر خاصية "ستوري" إنستغرام، وهي تتسلق إحدى الألعاب ما اعتبره البعض استعراض مثير منها، ثم فعل مثلها ابنها آدم التي كانت تشجعه وتساعده عندما تعثر في التسلق، وابنتها آمايا التي تسلقت بسهولة اللعبة.

وفي أحد المقاطع المصورة، نشرت بسمة فيديو لها مع آدم على أنغام أغنية محمد الشرنوبي "أنت الحياة" وتظهر فيه وهي تساعده في تسلق اللعبة داخل مدينة الملاهي ثم احتضنته وقبلته.

وفي الفيديو الخاص بتسلقها، ظهرت طليقة تامر حسني وهي تضع "تاتو" يبدو أنه حديث، ليربط المعلقون على المقطع بين إظهار "التاتو" ومحاولتها جعل طليقها يغار.

وتحدثت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، مؤخرا، عن استغلال بسمة بوسيل أطفالها من أجل استفزاز تامر حسني، على حد قولها، واتهمتها بـ"المبالغة في طلباتها والغيرة بشدة".

وقالت نضال، في مقطع فيديو بثته عبر قناة الجرس: "تامر حسني صديقي ورغم عمق علاقة الود بيننا لكنه لا يتحدث عن شؤون أسرته، وأتصور أن سبب الانفصال يعود لبسمة بوسيل".

وأكملت: "بسمة تبالغ في طلباتها، وكثيرا كانت تطلب من تامر الاتصال بالصحفيين كي يطلب منهم أخبارا عنها، كما أنها تغار بشدة".