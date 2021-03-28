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تأكيد حاسم من "السيسي" بشأن قضية تهدد الأمن القومي

عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي
 
الأحد، 28-03-2021 10:00 م الطيب حسين
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة. جاء ذلك خلال تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وشدد السيسي على ضرورة تقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تسهم في تأجيج الأزمة.

واستعرض الرئيس السيسي آخر تطورات القضية الليبية والموقف المصري الاستراتيجي الثابت في هذا السياق، وجهودها القائمة في دعم السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا في مختلف المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، ودفع كافة مسارات تسوية القضية عسكريا وسياسيا واقتصاديا.

كما تبادل الرئيسان اليوم، الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكانت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش قد أكدت على ضرورة خروج جميع المرتزقة من ليبيا وعلى الفور.


ويعد شرط رحيل المرتزقة وكذلك القوات الأجنبية جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تفاوضت عليه الأمم المتحدة، والتي تقدر عدد الجنود والمقاتلين الأجانب في ليبيا بنحو 20 ألف فرد.
 

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