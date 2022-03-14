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«تأكل بيدها الشمال».. عريس يترك عروسه في الفرح والشرطة تتدخل لإتمام الزواج

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الإثنين، 14-03-2022 10:59 ص

تسبب عريس هندي في فوضى عارمة خلال حفل زفافه، بعدما قرر ترك العروس فجأة لسبب غريب.

وسار الزواج بشكل جيد داخل معبد شيفا في قرية كولاجي بدانديلي في الهند حتى وقعت الكارثة.

فقد تفاجأ العريس عندما رأى عروسه تتناول الطعام بيدها اليسرى بعدما جمعتهما الأسرة لتناول الطعام معًا.

وقال العريس أن الأمر محرج وغير مقبول وأيدت أسرته قراره بترك العروس في حفل زفافها والعودة إلى قريتهم، لكن والد العروس تدخل وحاول الوصول إلى حل مع العريس.

وبالفعل توصلوا إلى حل وتم استكمال الزفاف، لكن منذ أن أثار العريس الشجار، بدا أقارب الفتاة قلقين من تصرفه، وعندها اتصل والدا الفتاة بالنجدة.

ووصلت الشرطة إلى مكان الزفاف وأقنعت العريس ووالديه باستكمال الزواج، وتم نقل العروسين إلى مركز استشاري علاقات حيث تم نصح العريس وإقناعه بمواصلة علاقته بعروسته.
 

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