الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
توقيت مصر 19:07 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تخطى 40 جنيهًا.. تعرف على سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك

رد فعل صادم من أسما شريف منير على طلاق والدها

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية وخاصة سائقي السيارات

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا

المصري الذي تزوج عجوز بريطانية : كانت تستخدمني فقط لإشباع رغباتها الجنسية

دولة خليجية تعلن حاجتها لوزير أو وزيرة للشباب بهذه الشروط

عادة خطيرة.. أضرار وضع زجاجة الماء بجوار السرير أثناء النوم

شاهد.. نجل رئيس دولة إسلامية يضرب حارق المصحف بعنف ووالده بتعليق صادم

إماراتي يطلب تطليق زوجته أمام المحكمة: "بتلعب كاراتية ودائمة الاعتداء عليّ"

سبب إنساني.. سر بكاء مدرب الزمالك بعد مباراة المقاولون

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا

IMG-20230926-WA0022
ساعة
الثلاثاء، 26-09-2023 01:14 م



تساءل كثير من المواطنين، عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي وتأخير الساعة 60 دقيقة، إذ قررت الحكومة تطبيق التوقيت الصيفي مسبقًا لمدة ستة أشهر.
وينتهي التوقيت الصيفي في مصر، في بدايات فصل الخريف، وبالتحديد يوم الجمعة 29 أكتوبر 2023، وهي الجمعة الأخيرة من الشهر.
ويهدف تطبيق التوقيت الشتوي إلى أنه، يُعد إحدي حلول توفير الطاقة، وتعود الفكرة إلى بنيامين فرانكلين، المخترع الأمريكي، الذي رأي أنه إذا استيقظ الإنسان مبكرًا في الصيف فإنه يمكنه توفير الطاقة.
وتعمل كل دول الاتحاد الأوروبي منذ عام 1996 بالتوقيت الصيفي، وبلاد أخرى متعددة خارج الاتحاد الأوروبي تعمل به، لأسباب متعددة، منها أنه يعد إحدي حلول توفير الطاقة باستخدام ضوء النهار.

إقرأ ايضا

IMG-20230926-WA0016

رد فعل صادم من أسما شريف منير على طلاق والدها

images (2)

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية وخاصة سائقي السيارات

IMG-20230926-WA0017

المصري الذي تزوج عجوز بريطانية : كانت تستخدمني فقط لإشباع رغباتها الجنسية