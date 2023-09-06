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بينهن متزوجة.. الفائزات في مسابقة ملكة جمال مصر (صور)

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فائزة
الأربعاء، 06-09-2023 09:38 ص

أعلنت مسابقة بنت مصر "Miss Egypt 2023" عن أسماء الفائزات بلقب ملكات جمال "بنت مصر"، وذلك بعد منافسة قوية استمرت أكثر من 4 شهور.
وحسب وسائل إعلام، فازت شادن جلال بلقب "ملكة جمال مصر" لغير المتزوجات، بينما نالت نهلة خالد، لقب "سيدة جمال مصر" كأول متزوجة تحصل على اللقب بعد السماح بمشاركة المتزوجات والمحجبات في المسابقة.
وفازت جنا السبع بلقب ملكة جمال المراهقات، واختيرت الوصيفة الأولى نيروز أحمد، بينما جاءت هنا هيثم ورنا إيهاب في مركز الوصيفة الثانية.










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