بينهم عرب.. فنانون رجال أعلنوا مثليتهم وتزوجوا ذكورًا

الثلاثاء، 26-10-2021
12:15 م
لعل أغرب ما تم استحداثه قبل سنوات قليلة وأثار استغراب الجميع، هو إعلان
دول كبيرة اعترافها بحث المثللين في الزواج
رسميًا.
وهنا نستعرض بعض المشاهير الذين أعلنوا مثلي
تهم وتزوجوا رجالًا من بينهم رجال
عرب.
ريكي مارتن وجوان يوسف
أعلن النجم ريكي مارتن رسمياً زواج
ه من خطيبه السوري الأصل جوان يوسف، في
شهر يناير عام 2018.
وقد تبادلا قسم الزواج
، ووقّعا على كل الأوراق الرسمية اللازمة، ولديهما 4
أولاد.
سام سميث
وأعلن النجم سام سميث مثلي
ته، وإرتبط بعلاقة رومانسية بالنجم التلفزيوني
براندون فلين، وهو نجم مسلسل "13 Reasons Why"، ليقررا بعدها الزواج
رسمياً في أستراليا،
وذلك بعد السماح للمثلي
ين في أستراليا بالزواج
.
نيكولا شلهوب
كما صدم الفنان
اللبناني نيكولا شلهوب
متابعيه بإعلانه زواج
ه من صديقه في
عام 2018، ونشر صورة عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيها
وهو يقبل رجلًا آخر، معلنًا زواج
هما ومعلقًا: "الحب ينتصر".
وأثار إعلان شلهوب الصادم، موجة من الجدل والإنتقادات في التعليقات بين
رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وإعتبر البعض أن شلهوب تجاوز كل الأخلاق والعادات
والتقاليد بإعلانه مثلي
ته بهذا الشكل الرسمي، من دون الإكتراث بالأديان أو العادات
والتقاليد، بينما أيده آخرون مؤكدين أن هذه حريته الشخصية.
ديفيد فورنيش وإلتون جون
النجم إلتون جون تزوّج من صديقه المذيع ديفيد فورنيش، وتبنيا طفلين ليعيشا
حياة كاملة في جو أسري.
نيل باتريك هاريس وديفيد بورتكا
كما تزوج النجم نيل باتريك هاريس وصديقه ديفيد بورتكا، بعد إقرار حق
المثلي
ين في الزواج
في نيويورك.