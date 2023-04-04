بينهم روسي.. قرار رسمي بإبعاد 5 أجانب من البلاد





نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 79 الصادر يوم 4 أبريل سنة 2023، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 492 لسنة 2023، بإبعاد 5 أجانب عن البلاد.

جاء قرار وزير الداخلية، بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 11 مارس 2023، بشأن طلب إبعاد اثنين ألبانيي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

تقرر بأن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من: Jasir Bardhoshi ألباني الجنسية، مواليد 22 يناير 2004، وla Bardhoshi ألباني الجنسية مواليد 15 أبريل 2004.

كما جاء في قرار وزير الداخلية رقم 483 لسنة 2023: يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من: Adam Menkailov روسي الجنسية، مواليد 28 فبراير 1984، وFelix Jean Pierre Galtier فرنسي الجنسية مواليد 18 أغسطس 1987.

أما في القرار رقم 473 لسنة 2023، فقد تقرر بأن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو أنس محمد عيد نخال سوري الجنسية، مواليد 15 مايو 1975.

وجاء في المادة الثانية من القرار أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، وأن تنشر هذه القرارات في الوقائع المصرية، تحريرا في 14 مارس 2023.