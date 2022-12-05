الإثنين 05 ديسمبر 2022
توقيت مصر 19:31 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إحالة محمد رمضان إلى المحاكمة الجنائية بتهمة سب عمرو أديب

الكشف عن اللاعب المحرض الأساسي لتكميم أفواه منتخب ألمانيا

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك

«موافق يا كامل ونكتب ورق بالكلام ده»..حوار مفاجئ للرئيس مع كامل الوزير(فيديو)

بشرى من «بي إن سبورتس».. إذاعة مباراة هامة على القناة المفتوحة

«بينام مع مراته قدام العيال ويفرجهم على أفلاح إباحية».. الزوجة الأولى تصدم المحكمة

مباريات اليوم في كأس العالم والقنوات الناقلة

رسالة قوية من النيابة العامة بشأن مقتل عريس المحلة

كاميرا مراقبة كشفت ما حدث.. هل قتلت فتاة المحلة خطيبها شنقًا؟ النيابة توضح

«السيسي»: رفضنا زيادة الأسعار رغم ارتفاعها عالميًا

ADS
 

«بينام مع مراته قدام العيال ويفرجهم على أفلاح إباحية».. الزوجة الأولى تصدم المحكمة

46250--تاثر-الزوجة-اثناء-حديثها-لليوم-السابع
ارشيفية
Native
Teads
الإثنين، 05-12-2022 01:10 م


"جوزي بينام مع مراتة التانية قدام عيالي وبـ يخليهم يشحتوا في الشوارع"،  بتلك الكلمات بدأت سيدة حديثها، أمام محكمة الأسرة، وعن مأساتها تتحدث: عندي 3 أطفال جوزي بهدلهم في الشوارع.

تقول السيدة: أنا مطلقة من 16 سنة أطلقت بسبب عمايله السودا وأنه بعد طلاقي حصل لي حادثة ومبقتش قادرة اتحرك من مكاني، استغل اللي حصلي وخد مني عيالي، وراح عيشهم مع مراته التانية  اللي كانت دايما بتضربهم وتبهدلهم من غير سبب، كان بييجي بالليل قدام عيالي يفتح مواقع إباحية علي التليفزيون والكمبيوتر ولما عيالي يسألوه " إيه ده ما يصحش، يقوم يزودها خيبة ويمسك مراته التانية  من أماكن حساسة قدامهم.

تُكمل الزوجة بحديث يملؤه المفاجآت وخيبة الأمل، وتقول: أجبر عيالي علي الشحاتة في الشوارع  ولبسهم هدوم مقطعة ومشاهم حافيين عشان الناس تتعاطف معاهم، مع انه شغال وبيكسب، ولما بناتي حد من الشباب يعاكسهم بيسيبوا الشارع ويرجعوا البيت  وقتها أبوهم بيضربهم وبيبهدلهم عشان مرجعوش بالمبلغ اللي هو عايزه، ووصل بيه الوضع انه دخل عيالي مدارس دمج وزور أوراق أنهم معاقين ذهنيا.

واختتمت، حديثها ،رفعت قضية عليه وخدت عيالي منه بالقانون ورجعوا تاني يعيشوا معايا واشتغلت وبقيت بعمل " كروشيه يدوي " في البيت وأبيعه عشان مبقدرش أمشي على رجلي، وآخر قضية رفعتها النفقة.
 

إقرأ ايضا

329307_0

إحالة محمد رمضان إلى المحاكمة الجنائية بتهمة سب عمرو أديب

202112281152315231

«موافق يا كامل ونكتب ورق بالكلام ده»..حوار مفاجئ للرئيس مع كامل الوزير(فيديو)

888

رسالة قوية من النيابة العامة بشأن مقتل عريس المحلة

أخبار متعلقة

09-08-22-392773618

«وحشية في المعاشرة».. تخلع زوجها في المحكمة: أخاف أن لا أقيم حدود الله

images

زوجة في دعوى خلع: جاري ضبطه مع مراته داخل شقته