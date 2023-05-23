"بيعمل معايا حاجات مقززة أثناء العلاقة".. تهاني ترفع قضية خلع ضد زوجها

داخل أروقة محاكم الأسرة العديد من المشاكل الأسرية إلا أن مشكلة تهاني كانت هي الأغرب بينهم، فقد حضرت تهاني إلى محكمة الأسرة في المعصرة لترفع قضية خلع على زوجها، هاربة من تصرفاته التي وصفتها بالشهوانية والحيوانية.

وقالت تهاني الزوجة الثلاثينية «زوجي مقزز جدا في التعامل معي داخل غرفة النوم وكذلك في علاقتنا الزوجية، ودائما ما أشاهده يقوم باستنشاق ملابسي المنزلية والداخلية في الغرفة وحين أقوم بسؤاله يقول لي أنه من الاشتياق لي، فكيف ذلك وأنا معه».

سردت الزوجة الثلاثينية تفاصيل مشكلتها مع زوجها حيث قالت «أنا عندي 34 سنة وجوزي أكبر مني بسنة واحدة بس، ومتجوزين من حوالي سنتين، أتقدم لأخويا الكبير عشان يتجوزني وهو شغال في شركة في المهندسين، وأخويا وافق وهو جاب أهله وجه وقرينا الفاتحة وأتخطبنا».

تابعت تهاني «بعد 8 شهور خطوبة كانت الشقة خلصت واستلمنا العفش وجهزنا للفرح، وبعدها أتجوزته، وفي البداية كان راجل طبيعي جدا ومفيش أي تصرفات أو حاجة بيعملها تخليني رافضة إني أعيش معاه، وأستمرينا على كدة سنة ونص تقريبا».

وأكملت تهاني الزوجة الثلاثينية «بعد سنة ونص جواز، كنا سهرانين سوا إحنا الاتنين ودخلنا الأوضة وبعدها حصل العلاقة الزوجية وبعد ما خلصنا قام ولع سيجارة ولقيته واقف عن الباب بيشم هدومي وسألته بتعمل إيه قالي بشوف الهدوم اللي عايزة تتغسل أوديها الغسالة».

وأضافت تهاني «بعد اليوم ده الموضوع أتكرر كتير وبقيت أشوفه بيشم هدومي اللي في الأوضة واللي في الغسيل، ده غير إنه أتغير في العلاقة الزوجية وأصبح يمارس تصرفات غريبة وغير سوية، وده خلاني أتكلم معاه واقوله إني رافضة الحاجات دي، ومش فاهمة ليه بتشم هدومي، ورد عليا قالي عشان بتكوني وحشاني فبقوله طيب ما أنا نفسي معاك بشحمي ولحمي، يقولي عادي بحب ريحتك، ودي كانت حاجة بتقرفني جدا».

بعد فترة روحت اتكلمت مع مامته عشان كنت أخدت عليها وبتكلم معاها زي أمي بالظبط.. تكمل الزوجة الثلاثينية قائلة «والدته قالتلي إيه اللي بتقوليه ده ولما يجي أنا هعمل وهسوي وأتعصبت قولتلها أنا بحكيلك عشان تشوفي حل مش يحصل مشاكل، وتاني يوم لقيته جاي يقولي إيه اللي قولتيه لأمي ده قولتله بشتكي، قالي طيب خدي بقى هدومك دي اللي مش عاجبك اللي أنا بعمله وروحي بيها على أهلك، وروحت قعدت عند أهلى شهر وهو معبرنيش وكلمته مش بيرد وأخويا كلمه مردش بردو، ورفعت قضية خلع عليه عشان أخلص منه».