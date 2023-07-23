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"بيشقط نساء من جروبات الماميز ويروح لهم شققهم".. زوجة تكتشف صدمة والإفتاء ترد

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اعلامية
الأحد، 23-07-2023 10:29 ص


 

استقبل الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تساؤلًا حول نصيحة أم لابنتها بعدم الطلاق من زوجها رغم اكتشافها خيانته لها.

 

وقالت السيدة إن زوج نجلتها انضم لجروب أمهات ويحاول من خلاله التعارف على السيدات والتقابل معهم داخل منازلهن.

 

وأضافت: «بنتي متزوجة من سنتين، واكتشفت خيانة زوجها لها، الذي انضم لجروبات الماميز يسأل لو أي واحدة محتاجة لبن أطفال ويعرض توصيلة للبيت، يأخذ أرقام تليفوناتهم، ويتحايل يقابلهم ويروح لهم الشقق، واكتشفت بنتي الخيانة، لأن الأمهات أرسلت لبنتي على الجروب».

 

وتابعت: «اكتشفنا إنه كان بياخد مرتبها وذهبها وكانت ساكتة وراضية بالعيشة، دلوقتي هي عايزة تطلق، وأنا عايزاه يعرف غلطه ويرجع لها تاني، لكنه رافض يرجع ذهبها، ورافض يعتذر، وشايف أن غلطه مش كبير».

 

ورد الشيخ عويضة عثمان: «إجابتي قد لا تعجبها، هذا إنسان لا يؤتمن، إنسان يستغل حاجة الناس وينتهك الأعراض، لا يصلح أن يكون زوج وأب، لكنه قرارها، ونحن لا نتخذ لأحد قراره، الموقف نفسه استغلال إنسان لحاجة الأمهات الضعيفات بهذه الطريقة المخجلة، والأعوج يظل أعوج لا ينصلح».

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