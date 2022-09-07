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بيزيد كل ساعة.. سعر الدولار يقفز للمرة الثانية اليوم

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الدولار
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الأربعاء، 07-09-2022 02:30 م

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات منتصف اليوم، الأربعاء، ارتفاعاً بقيمة بلغت 3 قروش مسجلا أعلى مستوياته عند 19.30 جنيه؛ لتواصل العملة الأمريكية ارتفاعاتها أمام الجنيه المصري.

وشهدت أسعار صرف الدولار في تعاملات اليوم بالبنوك المصرية ارتفاعا مقابل الجنيه المصري؛ حيث ارتفعت أسعار الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم بنحو 3 قروش في بنكى الأهلى ومصر، ليصل إلى مستويات 19.22 جنيه للشراء و19.28 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الأمريكي
سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 19.19 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي مسجلا أعلى مستوياته عند 19.27 جنيه للشراء و19.30 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية والمصرف المتحد أيضا 3 قروش إلى 19.24 جنيه للشراء و19.30 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه
بنك مصر: 19.22 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك الإسكندرية: 19.24جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.


بنك القاهرة: 19.24 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.


سعر صرف الدولار الأمريكي
بنك قناة السويس: 19.17 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.27 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.
البنك التجاري الدولي: 19.24 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

البنك العربي الأفريقي: 19.20 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك كريدي أجريكول: 19.20 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع.

بنك البركة: 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.
 

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