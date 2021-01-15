بيراميدز يسعى لخطف نجم الزمالك بهذه الطريقة

الجمعة، 15-01-2021
07:42 ص
المصريون
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن المسؤولين في نادي بيراميدز
فتحوا خط مفاوضات مع التونسي فرجاني ساسي
لاعب وسط نادي الزمالك
وعرضوا عليه مليونين ونصف مليون دولار في الموسم .
وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه على قناة «النهار»: أن مسؤولي نادي الزمالك
قدموا عرضهم الأخير لساسي لتجديد تعاقده في الفترة المقبلة وصل إلى مليون و700 ألف يورو في الموسم الواحد.
في الوقت الذي يرغب اللاعب في الحصول على مليوني و600 ألف دولار في الموسم الواحد على أن يكون التجديد لمدة 3 مواسم ويحصل على 50% من إجمالي الـ3 مواسم مقدم.