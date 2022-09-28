«بيحب الكوكايين أكتر من ابنته».. تسريب لفنان شهير عن سعيد صالح يشعل أزمة والنقابة تتدخل

الأربعاء، 28-09-2022
10:37 ص
تسببت تصريحات للفنان فكري صادق
مع الإعلامية لميس الحديدي عن الفنان سعيد
صالح، في موجة جدل وغضب زادها تسريب صوتي له في مكالمة مع كاتب صحفي يقول إن
الفنان الراحل كان يحب الكوكايين أكتر من ابنته.
ابنة سعيد صالح ترد
اختارت ابنة الفنان الراحل سعيد صالح
طريقة مختلفة للرد على ما اعتبرته
إساءة في حق والدها من الفنان فكري صادق
.
وتصدر الفنان سعيد صالح
محرك البحث "جوجل"، واحتل مساحات واسعة
على منصات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما قال الفنان فكري صادق
في مقابلة
تلفزيونية إن "فيلم سلام يا صاحبي سبب وجوده الفنان عادل إمام، لأنه فنان لن
يتكرر، لكن سعيد صالح
ممثل موهبته عادية وفيه كتير زيه".
وقررت هند ابنة الفنان الراحل تجاهل هذا التصريح وقامت بالتعبير عن حبها
لوالدها بطريقتها الخاصة.
ونشرت هند على صفحتها الشخصية على "فيسبوك" صورة لوالدها وقت
شبابه، ودونت فوقها تعليق قالت فيه: "يا سيعا.. يا حبيبي يا روحي يا قلبي..
لا هو يوم ميلادك ولا ذكرى وفاتك ولا عيد من العيدين المرتبطين مع الناس بالعيال
كبرت ومدرسة المشاغبين".
وتابعت: "جملة على لسان ضيف في برنامج اتقالت في سياق الكلام اللي
أساساً مكنتش طرف فيه لا من قريب ولا من بعيد، اتقلبت مظاهرة حب في حب سعيد صالح
،
ومش النهاردة بس كل فترة ليك نفحة فجأة ومن غير مناسبة، يا رب تكون من الناس اللي
ينطبق عليهم من حبه ربه حبب فيه خلقه".
تسريب صوتي.. الكوكايين
وبعد ساعات قليلة نشرت هند مكالمة هاتفية مسجلة بين الفنان فكرى صادق وأحد
الكتاب، تعمد فيها الفنان الإساءة إلى وقال إنه كان يحب الكوكايين أكثر من ابنته.
وعلقت هند سعيد صالح
على هذا التسجيل الصوتي قائلة: "وعند الله تجتمع
الخصوم، هنيئا لك يا بابا سيل الحسنات دي كلها".
نقابة المهن التمثيلية تحيله للتحقيق
ودخلت نقابة المهن التمثيلية على خط الأزمة، وأصدرت بياناً قالت فيه:
"قرر مجلس إدارة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، إحالة الفنان فكرى
صادق إلى جلسة تحقيق عاجلة للوقوف على حقيقة التصريحات الصحفية التي نسبت إليه،
وتنال من زملاء فنانين في ذمة الله".
ابنه يعتذر: آسف يا بنت عمي
وجه الفنان الشاب مراد فكري صادق
،
رسالة اعتذار لابنة الفنان الراحل سعيد صالح
، بعد تصريحات والده الأخيرة على شاشة
قناة ON عن الفنان الكبير، حيث قال إن موهبته لم تكن
فريدة من نوعها بل كانت عادية.
وكتب مراد صادق، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" قائلاً:
"أختي الغالية والفنانة بنت الأصول هند سعيد صالح
، طبعا انتي تعلمي جيدآ عشقي
واحترامي وتقديري للنجم الكبير سعيد صالح
وتاريخه منذ صغرى حتى تخرجنا أنا وانتى من سنين زملاء وأخوات من المعهد العالى
للسينما، إحنا أكبر من أننا نتكلم على صفحات الفيس بوك يا بنت عمي وعمنا كلنا".
وتابع حديثه قائلاً: "والدى بنفسه قال فى كذا لقاء قبل كده أن علاقته
بالفنان سعيد صالح
وعادل إمام كانت علاقة صداقة بعيد عن الفن واشتغلوا سوا كتير،
وكل واحد مننا ممكن يقول كلمة عفوية دون قصد غلط، وخصوصاً لما تتطلع الكلمة من جيل
والدك ووالدى لأن دة جيل عظيم وفاهم وواعى وخصوصاً أنهم جيل واحد كمان والجيل ده
معروف بالحب اصلأ لحد دلوقتى كمان".
وأضاف: "إن كانت كلمة طلعت غلط أو سوء تفاهم حصل بشكل مفاجئ مش معناه
أنه غلط لا سمح الله فى الأستاذ سعيد أو بيقول من شأنه رحمة الله عليه، وراعوا يا
جماعة كبر السن والعفوية فى الكلام للناس الكبار، الناس دى فنانين كبار وأكبر من
أننا نلوم عليهم أو نحاسبه بالكلمة، لأن سعيد صالح
دة نجم كبير وفكرى صادق فنان
كبير برضو".
وأردف: "شكراً للمهتمين وعارفين أن ده مش طبع والدى وأن عمره فى الوسط
الفنى ما حد زعل منه، الحمد لله إحنا ناس فى حالنا مش بتوع مشاكل ولا تريند علشان
الناس تعرف مين فكرى صادق أو نقيس بالتريند شعبية نجم كبير زى الأستاذ سعيد صالح
".
واستكمل: "احتراماً منكم ورجاء وليس أمر من حضراتكم، بلاش نكبر
المواضيع ونشمت فى بعض بالسرعة دى ونعلق لبعض المشانق علشان ممكن الحكاية تتفخم
ويبقى موقف ويزعل ناس وأخوات وأصدقاء من بعض عشرتهم و صداقتهم قد عمر جيل كامل زى
جيلنا الحالى، وستستمر العلاقة الطيبة بين الأبناء لأخر العمر بأذن الله ولن تتغير
أو تفسد بسبب كلمة أو وجهة نظر اتقالت على الهوا بشكل عفوي، دون مونتاج أو تجميل
للكلام من فنان له تاريخه وأعماله وعمره يتجاوز السبعين الحمد لله وهو والدى
الفنان فكرى صادق".
وأوضح مراد قائلا: "والله يا جماعة إللى حصل ده بيحصل فى معظم البرامج
المسجلة وبيحصل أكتر من كدة كمان وكلنا عارفين وفاهمين، وبيتم تظبيط الكلام كله فى
المونتاج قبل عرض حلقة الضيف واختى هند سعيد صالح
تعلم هذا من خلال عملها مونتيرة
لها بصمتها فى فن المونتاج لأكثر من برنامج، لكن برنامج الأستاذة لميس الحديدى
برنامج على الهواء مباشرة لو كانت حلقة مسجلة مكانش حصل كل ده، الحمد لله وكامل
اعتذارى بشكل أخوي لأختى الغالية هند سعيد صالح
وللنجم الراحل سعيد صالح
، وأتمنى
يكون كلامى وضح حاجات كتيرة للناس.. شكراً".