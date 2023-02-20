"بيبعتلي فيديوهات مخلة من الكويت واتفضحت انا وبناتي على الجروبات".. أقوال ربة منزل أمام النيابة





أحال المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة سيدة تبلغ من العمر 38 عاما ربة منزل إلى محكمة الجنايات لاتهامها بتهديد صديقتها بنشر صور فاضحة وخادشة للحياء لها على مواقع التواصل الإجتماعي واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال المجني عليها .

نص أقوال المجني عليها :

/ ما تفصيلات شكواك؟

ج/ اللي حصل اني انا كنت متزوجة من شخص واطلقت منه في آخر سنة ۲٠٢٠ و معايا منه بنتين وولد و انفصلت عنه و في شهر يونيو ۲۰۲۱ بدأت اتعرف على شخص آخر عن طريق جروب اسمه برجك اليوم على الفيس بوك وكان الجروب ده ناشر بوست بيقول:"كل واحد من المتابعين يكتب تاريخ ميلاده فأنا كتبت تاريخ ميلادي فلقيت شخص كاتب بوست و بيعلق لیا و بيقولي انا كمان نفس البرج بدأنا نتعرف على بعض و دخلنا نتكلم على تطبيق الماسنجر و لقيته إنسان محترم و بيتكلم بأسلوب رقيق فكل يوم كنا بنتكلم مع بعض علشان نتعرف على بعض أكثر و بدأنا بعد فترة من التعارف نتكلم اننا نتخطب لبعض وكان هو اللي بدأ معايا حوار الخطوبة وانا ساعتها قلت له أن فيه فرق سن ما بينا قالي ده مش مهم".

وأضافت،"أنا بعتله في بداية التعارف صورة ليا وهو طول المدة دي بيكلمني على أساس انه عايش في الكويت و بيشتغل في محل ملابس في مول أمريكانا بالكويت وكان بيبعت لي صور ملابس و بيقولي انا اشتريتها لك وبعد فترة بدأ يبعتلي فيديوهات مُخلة على الواتساب لأني بعد ما وثقت فيه لفترة اديته رقمي الخاص لكن فوجئت بيبعتلي الفيديوهات دي فأنا لما شوفت الفيديوهات السيئة دي قطعت التواصل معاه لمدة يومين فرجع بعدها يعتذر لي و قالي انتي أكيد فيكي حاجة غلط وانتي اكيد جوزك طلقك عشان انتي بارده لأني مكنتش بتجاوب معاه في أي رسايل تحمل عبارات خادشة للحياء".

وتابعت، بعد فترة رجع يكلمني باسلوب كويس وقالي الكويت بلد كويسة و انتي ممكن تيجي عندي تعملي أحلى فلوس و اتفقت معاه أننا لما نتجوز نجيب بناتي الكبار يعيشوا معانا في الكويت و طلب مني ابعتله صور ليا أنا في وضع عاري و قالي أنا عايزك تبعتي صور بكل جسمك علشان انا لازم اشوفك قبل ما نتجوز علشان انا مش هنزل من الكويت و كل صاحبي اللي متجوزين هنا بيعملوا كده بيطلبوا من زوجاتهم يصورا نفسهم بأوضاع مخلة عارية فأنا رفضت طلبه وقلت له مينفعش، و ميصحش تطلب مني كده انت لو عايز تتجوزني انزل قابل اهلي و اخواتي فرفض و بعدها بدأ ينزل صور خاصة له مع بنات كحالات علي الواتساب عشان يستفزني بیها و كنت بدخل ارد عليه و هو يقولي شوفي أنا لو عايز بنات أنا عندي كل حاجة".

وأضافت،" في مرة بعتلي فيديو في منزل دعارة في الكويت و بعدها من شهر ديسمبر،۲۰۲۱ انقطعت العلاقة بيني و بينه و خفت على نفسي وسمعتي و بناتي و في بداية شهر إبريل و تحديدا رمضان سنة٢٠٢٢ لقيت اختي اتصلت بيا و بتصوت وبتقول صورك اتنشرت على الفيسبوك جروب المهندسين و الدقي و جروب فيصل و الهرم و اللي عرفنا كده واحده كانت صديقتي جدا من زمان واتصلت بأختي و قالتها الحقي اختك صورها منشورة على الجروبات".

وتابعت، دخلت أنا شوفت الصور دي و كانت عبارة عن صور ليا أنا واولادي و اخواتي البنات وقعدين في كافيه و مكتوب كلام وحش فوق الصور دعارة و شمال العيلة دي و بعدها لقيت البنت صاحبتي بتبعتلي على الفيس بوك و بتكلمني وبتقولي في ايه قولتها معرفش في ايه قالتلها في حد بيكلمني وبيهددني بصور وطلبت منها المساعده قالتلي لاء هاتي عشرة آلاف جنيه و انا اوديكي لوحده تعملك عمل توقف الصور دي و متنزلش فأنا قلتها حرام عليكي احنا في رمضان و مفيش حاجات زي دي و بعد كده قطعت الاتصال معاها ودخلت في حوار مع الحساب علي الفيس بوك وهمي اللي منزل صوري و قلتله انت مين وعايز اي قالي عايز ١٥٠ الف جنيه ورفضت وبعد ما اشتكيت عرفت أن صحبتي القديمة هي اللي ورا كل ده وأنها سرقت الصور من علي موبايلي بس معرفش وصلت ليها اذاي ده اللي قالتهولي المباحث .

جاء بأمر الإحالة أن المتهمة هددت المجني عليها كتابة بإفشاء ونسبة أمور مخدشة بشرفها، وذلك بنشر صور شخصية للمجني عليها وهي في أوضاع مخلة بالحياء، وكان التهديد مصحوباً بطلب وهو أن تدفع مبلغاً مالياً نظير توقفها عن نشر تلك الصور.