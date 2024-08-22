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بيبسي تتلقى "ضربة موجعة " في مصر

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الخميس، 22-08-2024 11:14 ص

 

كشف عدد من التجار في السوق المصري توقف مجموعة "بيبسيكو" عن توريد منتجات المشروبات الغازية "ليبتون آيس تي" التي كانت تحظى برواج كبير في مصر بعد مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل.

وأوضح التجار وفق "القاهرة 24"، أن اختفاء مشروبات "ليبتون آيس تي"، جاء بعد عدة أشهر من حملات المقاطعة للشركات الداعمة لإسرائيل، ومنها شركتا بيبسي وليبتون، اللتان تصدرتا مشهد المقاطعة.

وأظهرت منصات البيع الإلكتروني للمشروبات الغازية والمنتجات الغذائية، اختفاء مشروبات "ليبتون آيس تي" تماما منذ مدة.

وذكر متعاملون في سلاسل تجارية أخرى، أن مشروب "ليبتون آيس تي"، كان يحظى برواج كبير خلال فترات الصيف وكانت له شعبية على مدار السنوات الماضية، قبل أن يختفي من السوق خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة الإسكندرية التجارية حازم المنوفي، في تصريح لـ القاهرة 24، إن مشروب "ليبتون آيس تي"، مختفٍ بالفعل من السوق منذ مدة.

وسبق وقالت مصادر في شركات المشروبات الغازية، إن حملات المقاطعة عصفت بإيرادات الشركات، وقلصت الأرباح بما لا يقل عن 70% خلال الأشهر الماضية.

وكانت تبلغ مبيعات شركتي "بيبسي كولا" و"كوكا كولا" نحو 30 مليار جنيه سنويا قبل موجة زيادة الأسعار في العام الماضي، وفق تقديرات التجار.

ولجأت الشركتان إلى رفع أسعار منتجاتهما عدة مرات، وقاربت نسبة الزيادات 150% على مدار آخر 24 شهرا، لتعويض الخسائر الناجمة عن حملات المقاطعة وعن التضخم وتحرير سعر الجنيه أمام الدولار من 15 جنيها في 2022 إلى 49 جنيها يوم الثلاثاء.

وعانت شركة "شاي ليبتون" أيضا من تراجع حاد في مبيعاتها منذ أكتوبر الماضي على خلفية حملات المقاطعة المصرية والعربية بسبب منشأ الشركة الأجنبي، وذلك دعما لغزة وفلسطين، مما كبد الشركة خسائر فادحة، وفق تقديرات متعاملين في السوق المصري.

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