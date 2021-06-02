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بيان هام من وزارة الصحة بشأن الفطر الأسود

الفطر الأسود
الفطر الأسود
Native
الأربعاء، 02-06-2021 08:10 م محمد فضل
أصدرت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، بيانا هاما بشأن أعراض الإصابة بـ"الفطر الأسود"، موضحة أن الإصابة تتمثل في حمى وسعال وألم في الصدر ويصاحبها ضيق التنفس.

وأوضحت الوزارة، أنه من أعراض الإصابة تورم في جانب الوجه، صداع، احتقان في الجيوب الأنفية، آلام في البطن، قيء، غثيان، نزيف بالجهاز الهضمي، دم في البراز، إسهال، وقد تحدث بعض المضاعفات مثل العمى وجلطات تلف الأعصاب وفقدان الوعي.

وأكدت الوزارة، في تقريرها الذي أصدره الطب الوقائي، أن "مرض الفطر الأسود غير معد، ولا ينتقل من إنسان إلى آخر، ولا ينتقل أيضا بين الإنسان والحيوان، حيث إنه مرض فطري يصيب الإنسان لتدهور جهازه المناعي".

وتابع التقرير، أن "مرض الفطر الأسود فطري، ويصيب الإنسان كأثر جانبي لتدهور الجهاز المناعي، لكنه مرض نادر الحدوث ويصيب الأغشية المخاطية المبطنة للجيوب الأنفية أو العينين أو الأنف أو الفم أو الأسنان أو عظام الوجه، وقد تمتد إلى الرئتين أو حتى الأوعية الدموية".
 

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