الخميس 03 نوفمبر 2022
توقيت مصر 11:04 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بيان من وزارة الداخلية يكشلف مفاجأة عن هوية المعتدين على الإعلامية غيمي شلباية

من جديد.. البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2%

شاهد.. تركي آل الشيخ يفاجئ الجميع بسيارته الجديدة

عقوبات مباراة السوبر.. اتحاد الكرة يكشف التفاصيل

نقل شيكابالا إلى المستشفى والكشف عن حالته

قرار رسمي بمنع مطربة لبنانية شهيرة من الغناء في مصر

شاهد أول تسريب لـ شيرين من داخل المستشفى

أمريكا تعلن استعدادها للدفاع عن السعودية بعد تهديدات إيران ولهذا السبب لم تحذر رعاياها

تصريحات صادمة.. فنانة شهيرة تفضح تامر حسني: كنت معه قبل زواجه بيوم

أفقدها عذريتها وحملت منها قبل زواجها بـ 7 أيام.. المحكمة تحسم قضية فتاة المنصورة

ADS
 

بيان من وزارة الداخلية يكشلف مفاجأة عن هوية المعتدين على الإعلامية غيمي شلباية

20221101154834400
إيمي شلباية
Native
Teads
الخميس، 03-11-2022 10:01 ص
كشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي ، ملابسات ضرب الإعلامية إيمي شلباية على يد امرأة وزوجها.

وقالت الوزارة إنها رصدت تداول خبر باعتداء سيدة وزوجها على الإعلامية المجني عليها، داخل مسكنها في منطقة حلوان.
وأشار البيان إلى أن قوة أمنية اتجهت إلى موقع الحادث، وتبين إصابة المجني عليها باشتباه ارتجاج في المخ، وتم نقلها لأحد المستشفيات.

وأوضحت الوزارة: "بسؤال المجني عليها أفادت بأنه حدثت مشادة بينها وبين ابنة عمتها وزوجها، لقيامهما بالتشهير بها عبر موقع فيسبوك، واعتديا عليها"، مضيفة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت الإعلامية إيمي شلباية قد ظهرت في مقطع فيديو، نشرته ابنتها على صفحتها بموقع "فيسبوك"، وهي على سرير غرفة العناية المركزة بالمستشفى.
 

إقرأ ايضا

Carolina-2

قرار رسمي بمنع مطربة لبنانية شهيرة من الغناء في مصر

617

شاهد أول تسريب لـ شيرين من داخل المستشفى تستغيث بمحاميها مما يحدث معها

جليلة-المغربية-4-421x630

تصريحات صادمة.. فنانة شهيرة تفضح تامر حسني: كنت معه قبل زواجه بيوم

أخبار متعلقة

ن

اعتداء وحشي على الإعلامية إيمي شلباية ونقلها للعناية المركزة في حالة حرجة

196-152319-yasmine-ezz-confrontation-salwa-khattab_700x400

تعليق غير متوقع من ياسمين عز بعد المواجهة الشرسة مع سلوى خطاب

127-001410-yasmine-ezz-statements-2

تعليق ناري من ياسمين عز على انتقادها بسبب نصائحها للزوجات

040478508b

«بلطجي مراته».. أول صورة لعروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى