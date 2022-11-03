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بيان من وزارة الداخلية يكشلف مفاجأة عن هوية المعتدين على الإعلامية إيمي شلباية

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إيمي شلباية
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الخميس، 03-11-2022 10:01 ص
كشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي ، ملابسات ضرب الإعلامية إيمي شلباية على يد امرأة وزوجها.

وقالت الوزارة إنها رصدت تداول خبر باعتداء سيدة وزوجها على الإعلامية المجني عليها، داخل مسكنها في منطقة حلوان.
وأشار البيان إلى أن قوة أمنية اتجهت إلى موقع الحادث، وتبين إصابة المجني عليها باشتباه ارتجاج في المخ، وتم نقلها لأحد المستشفيات.

وأوضحت الوزارة: "بسؤال المجني عليها أفادت بأنه حدثت مشادة بينها وبين ابنة عمتها وزوجها، لقيامهما بالتشهير بها عبر موقع فيسبوك، واعتديا عليها"، مضيفة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت الإعلامية إيمي شلباية قد ظهرت في مقطع فيديو، نشرته ابنتها على صفحتها بموقع "فيسبوك"، وهي على سرير غرفة العناية المركزة بالمستشفى.
 

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