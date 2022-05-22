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بيان من وزارة الداخلية بالقبض على عامل «الدليفري» واعترافه بهذا الأمر

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الأحد، 22-05-2022 12:52 م

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو  على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر فيه عامل توصيل الطلبات (الديليفرى) بإحدى المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة يقوم باختلاس النظر من خلف باب شقة على أحد عملاء المطعم عقب تسليمه الطلب ، وكذا الإشارة إلى قيام العامل بدس مخدر فى الوجبة بقصد السرقة .
بالفحص والاستعلام من المطعم المشار إليه تبين أن عامل توصيل الطلبات (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة) ، وصدور الطلب المراد توصيله إلى مسكن (مقاول، مقيم بمنطقة المعادى الجديدة بالقاهرة) وبسؤال الأخير أفاد بعدم رغبته بتحرير محضر بالواقعة المشار إليها وأنه لم يتعرض لإى ضرر، وإنه قام بعمل شكوى تليفونية لإدارة المطعم بعد رؤيته لعامل الدليفرى عقب تسليمه الطلب يقوم بالتنصت على باب شقته .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عامل توصيل الطلبات المشار إليه وبمواجهته أقر بأنه عقب تسليمه الطلب قام بالتنصت على باب الشقة كنوع من التطفل وانصرف.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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